Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 17 июня 2018 04:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Патрульные в Киеве остановили нетрезвого водителя-дипломата
Патрульные в Киеве остановили нетрезвого водителя-дипломата
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
8985
Версия для печати

ЧМ-2018: нереализованный пенальти Месси привел к потере очков сборной Аргентины

ЧМ-2018: нереализованный пенальти Месси привел к потере очков сборной Аргентины

КИЕВ. 17 июня. УНН. В квартете D чемпионата мира по футболу состоялось противостояние первого тура между сборными Аргентины и Исландии, передает корреспондент УНН.

На 11 минуте мяч попал на свободного Бьярнасона, который из выгодного положения в штрафной ошибся при ударе по воротам. Ближе к середине тайма команды обменялись голами. Первым отличился Серхио Агуэро. Нападающий “Манчестер Сити” принял мяч спиной к воротам, оттер корпусом оппонента, после чего попал почти в верхний угол ворот исландцев.

На 23 минуте Сигурдссон прострелил к уголовной зоны, вратарь Кабальеро прыгнул за мяч, но зафиксировать или отбить мяч подальше аргентинском стражу не удалось, чем воспользовался Финнбогасон — 1:1.

После перерыва ближе к победе были аргентинцы. Сначала Лионель Месси заработал на себе пенальти, с которым справился Халдорсон (вратарь парировал удар бомбардира “Барселоны”). Впоследствии кипер спасал после выстрелов Месси и Агуэро — 1:1.

Добавим также, во втором туре в группе D Аргентине сойдется с Хорватией, а Исландия противостоять Нигерии.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.