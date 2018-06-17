СМИ: Меркель намерена провести саммит по миграционному кризису со странами ЕС

КИЕВ. 17 июня. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести чрезвычайную встречу с участием ряда стран ЕС, в частности Австрии, Греции и Италии, по проблемам нелегальной миграции. Об этом сообщил в субботу вечером таблоид Bild со ссылкой на источники в правительствах нескольких европейских государств, передает УНН.

По данным издания, в Кабмине ФРГ исходят из того, что такая встреча может пройти в конце следующей недели. Не исключено, что в ней примут участие Испания и балканские страны. Меркель намерена обсудить принятия более эффективных мер по преодолению миграционной кризиса.

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“Еще ничего не решено, мы находимся на стадии планирования. Неизвестно, когда точно может произойти этот чрезвычайный саммит”, — приводит издание слова представителя итальянского правительства.

Следует отметить, что проблема противодействия волны нелегальной миграции особенно остро стоит сейчас на повестке дня в Берлине, поскольку привела к конфликту между Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами (ХДС и ХСС), которые входят в правящую коалицию ФРГ. Баварский ХСС по сути поставил канцлеру ультиматум, потребовав от нее принять односторонние меры по защите национальных границ и пригрозив в противном случае выходом из единой фракции в парламенте.

Напомним, пик миграционного кризиса в Европе пришелся на 2015-2016 годы, когда в страны ЕС прибыли 2,5 млн мигрантов с Ближнего Востока и из Африки.