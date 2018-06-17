Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 17 июня 2018 04:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Патрульные в Киеве остановили нетрезвого водителя-дипломата
Патрульные в Киеве остановили нетрезвого водителя-дипломата
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
3510
Версия для печати

Перуанцы потерпели поражение в игре чемпионата мира с Данией

Перуанцы потерпели поражение в игре чемпионата мира с Данией

КИЕВ. 17 июня. УНН. Третий соревновательный день 21-го в истории чемпионата мира по футболу продолжился схваткой в квартете С между Данией и Перу, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Под конец первой половины перуанец Куэва не забил пенальти, назначенный за помощью VAR. Дания вышла вперед благодаря отличному взаимодействию Кристиан Эриксен и голу Поульсена — 0:1.

“Меня успокаивает самоотдача команды. Мне нравится, что футболисты стараются играть, создавать моменты. Сейчас мы будем думать о матче с Францией, нам нужно улучшить некоторые компоненты игры”, — прокомментировал результат игры главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека.

Таким образом, перуанцы продолжили свою безвыигрышную серию на чемпионатах мира: уже семь матчей. Последняя победа была в 1978 году.

Кроме того добавим, в группе B два лидера — Франция и Дания (по три очка). В следующем туре нас ждут матчи Франция — Перу и Дания — Австралия.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.