Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 17 июня 2018 04:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Патрульные в Киеве остановили нетрезвого водителя-дипломата
Патрульные в Киеве остановили нетрезвого водителя-дипломата
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
4155
Версия для печати

Месси об игре с Исландией: мы заслуживали победы

Месси об игре с Исландией: мы заслуживали победы

КИЕВ. 17 июня. УНН. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси поделился соображениями по поводу первого проведенного поединка его коллектива на чемпионате мира-2018, информирует УНН со ссылкой на Sportskeeda.

“Конечно, мы хотели победить, забили быстрый гол, но когда исландцы сравняли счет, игра стала другой. Исландия компактно играла в обороне и было сложно найти свободное пространство. У нас был шанс, но я его не использовал. Это только начало, и мы знали, что он будет нелегким. Это плохой поединок для нас, потому что мы заслуживали победы, мы были лучше Исландии. У нас есть все, чтобы улучшить игру, мы настраиваемся на победу в матче с Хорватией”, — сказал бессменный лидер аргентинцев.

Напомним, что игра с Исландией закончилась ничьей 1:1. Месси мог принести своему коллективу три очка, но ошибся ударом с пенальти.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Аргентина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.