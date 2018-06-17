Месси об игре с Исландией: мы заслуживали победы

КИЕВ. 17 июня. УНН. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси поделился соображениями по поводу первого проведенного поединка его коллектива на чемпионате мира-2018, информирует УНН со ссылкой на Sportskeeda.

“Конечно, мы хотели победить, забили быстрый гол, но когда исландцы сравняли счет, игра стала другой. Исландия компактно играла в обороне и было сложно найти свободное пространство. У нас был шанс, но я его не использовал. Это только начало, и мы знали, что он будет нелегким. Это плохой поединок для нас, потому что мы заслуживали победы, мы были лучше Исландии. У нас есть все, чтобы улучшить игру, мы настраиваемся на победу в матче с Хорватией”, — сказал бессменный лидер аргентинцев.

Напомним, что игра с Исландией закончилась ничьей 1:1. Месси мог принести своему коллективу три очка, но ошибся ударом с пенальти.