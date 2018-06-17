Министр обороны Германии настаивает на дополнительных 25 миллиардах евро для Бундесвера

КИЕВ. 17 июня. УНН. Министерка обороны ФРГ Урсула фон дер Ляен настаивает на необходимости выделить до конца текущей каденции парламента в 2021 году для вооруженных сил Германии - Бундесвера - на 1,5 млрд евро больше, чем предусмотрено в бюджетном плане министра финансов Олафа Шольца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Кроме того, на 2022 фон дер Ляен ожидает еще 10 дополнительных миллиардов евро. Об этом сообщила в субботу, 16 июня, немецкая газета Bild со ссылкой на доклад министерства обороны для служебного пользования.

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Фон дер Ляен обосновывает потребность в этих средствах “огромной необходимостью модернизации” и запланированным расширением до 2023 года личного состава Бундесвера из 174 тысяч до 198 тыс. человек. К тому же без дополнительных ассигнований невозможно будет реализовать “более 200 новых проектов”, цитирует агентство dpa. Среди них — и совместные проекты в рамках ЕС, в частности “Евродрон”.

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Напомним, по информации издания Handelsblatt, министерство обороны Германии планирует уже в этом году заключить 18 крупных контактов на поставку вооружений Бундесвера общей стоимостью более 25 миллиардов евро. Впрочем, их реализация зависит от выделения средств в бюджете 2018 года, который в ФРГ из-за длительной “коалициады” до сих пор не принято.