Официальный курс гривны установлен на уровне 26,21 грн/доллар

КИЕВ. 17 июня. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,21 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 17 июня установлены на таком уровне:

26,219678 грн за доллар;

30,755682 грн за евро;

0,421190 грн за российский рубль;

35,075992 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 16 июня курс всех валют не изменился.