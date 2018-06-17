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Месси установил рекорд чемпионатов мира по количеству ударов

Месси установил рекорд чемпионатов мира по количеству ударов

КИЕВ. 17 июня. УНН. Звездный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил новый рекорд чемпионатов мира, сообщает УНН со ссылкой на Opta.

В матче ЧМ-2018 со сборной Исландии (1:1) аргентинец 11 раз ударил по воротам и при этом не забил. Такое количество ударов от одного игрока в отдельно взятом поединке не случалась начиная с чемпионата мира 1966-го года.

Примечательно, что Opta начала расчет в данной категории начиная именно с 1966 года.

Кроме того добавим, что Месси не забил уже 4 (в игре против Исландии произошло 4-й раз) с последних 7 пенальти за сборную Аргентины и Исландии.

Источник: УНН
Теги: спорт
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