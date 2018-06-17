Месси установил рекорд чемпионатов мира по количеству ударов

КИЕВ. 17 июня. УНН. Звездный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил новый рекорд чемпионатов мира, сообщает УНН со ссылкой на Opta.

В матче ЧМ-2018 со сборной Исландии (1:1) аргентинец 11 раз ударил по воротам и при этом не забил. Такое количество ударов от одного игрока в отдельно взятом поединке не случалась начиная с чемпионата мира 1966-го года.

Примечательно, что Opta начала расчет в данной категории начиная именно с 1966 года.

Кроме того добавим, что Месси не забил уже 4 (в игре против Исландии произошло 4-й раз) с последних 7 пенальти за сборную Аргентины и Исландии.