Теннисистка Бондаренко выиграла стартовый поединок на соревнованиях WTA в Бирмингеме

КИЕВ. 17 июня. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко вышла во второй раунд квалификации на турнире WTA Premier “Nature Valley Classic”, стартовавший в Бирмингеме (Великобритания), сообщает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

Чуть больше часа понадобилось Бондаренко для победы над британкой Тарой Мур. В первом сете она выполнила три брейка, а во втором не смогла удержать преимущество (3:1). Мур вышла вперед 5:4, но затем три гейма подряд в свой актив записала наша теннисистка.

Примечательно, что следующей соперницей Украинский станет третья сеяная Бернарда Пера с США (WTA 68). В 2014 году американка обыграла Бондаренко в их первом матче на турнире ITF.

Добавим также, с основной сетки соревнований сразу начнут борьбу наши Элина Свитолина и Леся Цуренко.