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В Киеве произошли столкновения между правоохранителями и праворадикалами

В Киеве произошли столкновения между правоохранителями и праворадикалами

КИЕВ. 17 июня. УНН. Примерно в 6 часов более 150 человек вышли на перекресток улицы Владимирская-бульвар Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения “Марша равенства”. Чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги, при этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли газовые баллончики, задержали, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

“С участниками акции общались сотрудники полиции диалога, однако они отказались освободить проход. В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики, задержали”, - говорится в сообщении.

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В настоящее время в управление полиции доставляют 28 человек человек, пяти правоохранителям оказывают медицинскую помощь.

Решается вопрос о внесении сведений о событии по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 342 и ст. 345.

Напомним, сегодня в Киеве состоится “Марш равенства”.

Источник: УНН
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