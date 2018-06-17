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Помпео обсудил с главой МИД Канады денуклеаризацию КНДР и торговые вопросы

Помпео обсудил с главой МИД Канады денуклеаризацию КНДР и торговые вопросы

КИЕВ. 17 июня. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в субботу с главой канадского внешнеполитического видомтсва Христей Фриланд ситуацию вокруг Венесуэлы, КНДР, а также ряд двусторонних вопросов и перспективы переговоров по Соглашению о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт, распространенном по итогам телефонного разговора политиков, информирует УНН.

“Двое лидеров обсудили широкий круг международных вопросов, включая взаимодействие по кризису в Венесуэле и общую приверженность полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова”, — отмечается в документе.

Как ранее сообщал УНН, историческая встреча на высшем уровне лидеров КНДР и США прошла в Сингапуре в отеле Capella на острове Сентоса 12 июня текущего года. После саммита американский лидер заявил, что, несмотря на заключенные договоренности, Штаты не планируют сокращать присутствие вооруженных сил на Корейском полуострове и снимать санкции с КНДР.

Напомним, уровень инфляции в Венесуэле в мае 2018 превысил 24500% в годовом исчислении, а цены каждый день росли на 2,4%.

Источник: УНН
Теги: США, Канада, КНДР, Венесуэла
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