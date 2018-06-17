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"Марш равенства": в Киеве уже задержали 57 человек

"Марш равенства": в Киеве уже задержали 57 человек

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КИЕВ. 17 июня. УНН. В результате столкновений перед проведением Марша равенства в Киеве уже задержаны 57 человек. Об этом сообщил начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко в эфире "112 Украина", передает корреспондент УНН.

"Примерно в 6 часов 200 человек перекрыли улицу Владимирскую с целью препятствования проведению марша. Полицией были приняты меры по разблокированию... В отношении полиции было применено слезоточивый газ и "взрыв-пакеты". 28 человек были задержаны и доставлены в райуправление. Возбуждено уголовное производство по статье 345 - нанесение телесных повреждений представителям правоохранительных органов, потому что пять полицейских пострадали от слезоточивого газа", - рассказал А.Крищенко.

По данным полиции, среди участников акции к врачам обратились 10 человек.

Примерно в 7 часов утра, как рассказал А.Крищенко, произошла вторая стычка.

"Вторая стычка произошла примерно в час. На пересечении улиц Б.Хмельницкого и Владимирской группа активистов до 100 человек пытались блокировать проведение акции. Полиция приняла меры по разблокированию. Задержали еще 20 человек. Были задержания и в других местах. Сейчас в полиции находится 57 человек, которые были задержаны, которые сопротивлялись полиции или пытались совершать какие-то провокации", - рассказал начальник столичного управления полиции.

Напомним, сегодня в Киеве состоится "Марш равенства".

Источник: УНН
Теги: Киев, Марш равенства
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