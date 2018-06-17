"Марш равенства" стартовал в Киеве

КИЕВ. 17 июня. УНН. Участники "Марша равенства" в Киеве прошли шествием, передает корреспондент УНН.

Участники акции идут с плакатами "Страна свободных. Будь собой". Также, в частности, они несут флаг ЕС.

Полиция сопровождает колонну. Время от времени перед колонной появляются люди, которые выступают против Марша равенства, и кричат ​​"Ганьба!". Правоохранители быстро реагируют и выводят их.

"Колонна участников "Марша равенства" начала движение. Правоохранители обеспечивают сопровождение", - сообщили в управлении полиции Киева.

Напомним, ожидаемое количество присутствующих на Марше равенства - около 5000. Порядок на акции обеспечивают, соответственно, около 5000 правоохранителей.

Как сообщал УНН, в результате столкновений перед проведением "Марша равенства" в Киеве уже задержаны 57 человек.