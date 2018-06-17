В Нью-Йорке 20 спасателей пострадали во время тушения пожара

КИЕВ. 17 июня. УНН. В Нью-Йорке во время тушения пожара пострадали 20 пожарных. Об этом сообщает служба пожарной охраны города в своем Twitter, передает УНН.

Как минимум 20 пожарных пострадали в субботу при ликвидации возгорания в районе Стейтен-Айленд. Четверо сотрудников службы получили серьезные травмы, опасности их жизни нет. Еще 16 пожарных получили легкие травмы.

По данным ABC, по меньшей мере пять зданий были охвачены огнем. К тушению пожара были привлечены примерно 250 пожарных. Пострадавших среди местных жителей нет.

Напомним, в Лондоне в годовщину пожара в Grenfell Tower соседние здания подсветили зеленым цветом.