Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 17 июня 2018 12:03
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Патрульные в Киеве остановили нетрезвого водителя-дипломата
Патрульные в Киеве остановили нетрезвого водителя-дипломата
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
4740
Версия для печати

В Нью-Йорке 20 спасателей пострадали во время тушения пожара

В Нью-Йорке 20 спасателей пострадали во время тушения пожара

КИЕВ. 17 июня. УНН. В Нью-Йорке во время тушения пожара пострадали 20 пожарных. Об этом сообщает служба пожарной охраны города в своем Twitter, передает УНН.

Как минимум 20 пожарных пострадали в субботу при ликвидации возгорания в районе Стейтен-Айленд. Четверо сотрудников службы получили серьезные травмы, опасности их жизни нет. Еще 16 пожарных получили легкие травмы.

По данным ABC, по меньшей мере пять зданий были охвачены огнем. К тушению пожара были привлечены примерно 250 пожарных. Пострадавших среди местных жителей нет.

Напомним, в Лондоне в годовщину пожара в Grenfell Tower соседние здания подсветили зеленым цветом.

Источник: УНН
Теги: Нью-Йорк, пожары, пожарники
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.