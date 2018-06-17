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"Шахтер" подписал контракт с вратарем Шевченко

"Шахтер" подписал контракт с вратарем Шевченко

КИЕВ. 17 июня. УНН. ФК "Шахтер" подписал контракт с вратарем Алексеем Шевченко, который в последнее время выступал в составе львовских "Карпат", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".

Клуб оформил пятилетнее соглашение с голкипером.

"Это большой вызов для меня. Стать частью "Шахтера" - счастье и высокая ответственность. Я рад быть в команде чемпионов. Каждый футболист мечтает играть в лучшем клубе своей страны, и я не исключение." Шахтер "ежегодно достойно выступает на арене, завоевывает внутренние трофеи. Думаю, это огромный шаг в карьере. Мои лучшие матчи, уверен, еще впереди", - прокомментировал соглашение новичок коллектива.

Стоит отметить, что воспитанник запорожского "Металлурга" выступал за ужгородской "Говерлу", донецкий "Олимпик", грузинские "Торпедо" и "Дилу", луганскую "Зарю". С февраля 2018 года защищал ворота львовских "Карпат". Всего в Премьер-лиге Украины провел 48 матчей, в еврокубках - 7.

Напомним, что ранее "горняки" усилились нападающим Кайоде и атакующим полузащитником Фернандо.

Источник: УНН
Теги: футбол, Шахтер
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