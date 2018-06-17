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Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине

Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине

КИЕВ. 17 июня. УНН. Синоптики предупредили о пожарной опасности в ряде областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

“По данным Укргидрометцентра, 17-18 июня в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности”, — сказано в сообщении.

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Как сообщал УНН, днем 17 июня в столице ожидается кратковременный дождь и гроза.

Источник: УНН
Теги: ГосЧС, пожарная безопасность
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