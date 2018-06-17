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Ветеранская сборная Украины с Маркевичем разгромила Грузию

Ветеранская сборная Украины с Маркевичем разгромила Грузию

КИЕВ. 17 июня. УНН. На "Арене Львов" сборные ветеранов Украины и Грузии провели товарищеский поединок, который закончился победой хозяев со счетом 3:1, информирует УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

Активнее стартовали гости, несколько раз выходили в позиционные атаки, но едва не первый момент украинцев привел к взятию ворот.

На 12-й минуте передачу Виталия Косовского с левого фланга головой замкнул Александр Косырин. "Сине-желтые" были активными и смогли заработать пенальти - на 26-й минуте Косырин упал в штрафной грузин, но Вячеслав Шевчук не реализовал 11-метровый. Забить второй украинцам удалось лишь под конец первой половины поединка по отработанному сценарию: ассистент - Косовский, мяч на счету Косырина.

В начале второго тайма "сине-желтые" забили третий раз, но рефери зафиксировал офсайд. Чуть позже опасно пробивал Олег Собуцкий - мяч просвистел над девяткой.

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Михаил Мазиашвили ответил своим выстрелом, но мастерство проявил Юрий Вирт, который парировал опасный удар. Впрочем, уже на 50-й минуте Александр Амисулашвили сократил отставание грузин: пятый номер гостей эффектно закрутил мяч за шиворот украинском голкиперу - 2:1.

На 60-й минуте Георгий Ревазишвили опасно пробивал со штрафного площадки украинцев, но ему немного не хватило точности. Гости почувствовали уверенность и начали встречать хозяев у их штрафной, создав несколько острых моментов. Сине-желтые побежали в контратаку, и Олег Шелаев вышел один на один и попытался перебросить голкипера грузин Георгия Ломая, но немного промахнулся.

Интрига исчезла лишь на 70-й минуте: Юрий Максимов вместе с Олегом Собуцкий вышли на вратаря гостей, и Собуцкий сделал счет 3:1.

В составе сборной Украины на поле выходили: Рева, Вирт, Федоров, Езерский, Шершун, Маркевич, Косовский, Шевчук, Попов, Шелаев, Цихмейструк, Павелко (к), Александр Венглинский, Собуцкий, Нагорняк, Косырин, Ващук, Оксимец, Самойлов, Максимов.

Добавим, что матч на львовском стадионе стал уже четвертым между этими командами за последние два года.

Источник: УНН
Теги: футбол, Грузия
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