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Воскресенье, 17 июня 2018, 12:40 • Евгений Демьянов • 3150
Количество жертв взрыва в Афганистане возросло до 36 человек
КИЕВ. 17 июня. УНН. Число погибших в результате взрыва, который произошел на встрече боевиков из радикального движения "Талибан" с представителями афганских сил безопасности в восточной провинции Нангархар, возросло до 36. Как сообщает ТАСС, об этом заявил представитель местного управления здравоохранения, передает УНН.
Согласно сведениям представителя местного управления здравоохранения, в результате взрыва еще 65 человек пострадали.
Напомним, группировка "Исламское государство" сообщила в субботу, что совершила атаку с участием террориста-смертника, направленную против талибов и афганских сил на востоке Афганистана.
Взрыв произошел в провинции Нангархар в Афганистане. Ранее сообщалось о 26 погибших.
Источник: УНН