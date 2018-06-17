Количество жертв взрыва в Афганистане возросло до 36 человек

КИЕВ. 17 июня. УНН. Число погибших в результате взрыва, который произошел на встрече боевиков из радикального движения "Талибан" с представителями афганских сил безопасности в восточной провинции Нангархар, возросло до 36. Как сообщает ТАСС, об этом заявил представитель местного управления здравоохранения, передает УНН.

Согласно сведениям представителя местного управления здравоохранения, в результате взрыва еще 65 человек пострадали.

Напомним, группировка "Исламское государство" сообщила в субботу, что совершила атаку с участием террориста-смертника, направленную против талибов и афганских сил на востоке Афганистана.

Взрыв произошел в провинции Нангархар в Афганистане. Ранее сообщалось о 26 погибших.