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За прошедшие сутки украинские военные 9 раз открывали огонь по боевикам

За прошедшие сутки украинские военные 9 раз открывали огонь по боевикам

КИЕВ. 17 июня. УНН. За прошедшие сутки боевики 27 раз вели прицельный огонь по подразделениям ВСУ на Донбассе, в результате чего украинские военные были вынуждены в 9 случаях открывать огонь в ответ. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александрович Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"В целом, за прошедшие сутки на линии соприкосновения было зафиксировано 27 прицельных вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Наши войска ведут активную оборону и 9 раз открывали огонь из штатного пехотного вооружения", - сказал Мотузяник.

Также он подтвердил во время боевых действий, что за прошедшие сутки двое украинских веонных получили ранения. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

Как сообщал УНН, в зоне ООС принудительно посадили самолет.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрел, боевики, ООС
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