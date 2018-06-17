Новости: Криминал и ЧП
Воскресенье, 17 июня 2018, 12:59 • Евгений Демьянов • 6315
Разведка: на Донбассе за прошедшие сутки уничтожили одного боевика
КИЕВ. 17 июня. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий подразделениями Объединенных сил было уничтожено одного боевика. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"По данным разведки, за минувшие сутки был уничтожен один оккупант", - сказал Мотузяник.
Напомним, за минувшие сутки боевики 27 раз вели прицельный огонь по подразделениям ВСУ на Донбассе, в результате чего украинские военные были вынуждены в 9 случаях огонь.
Двое украинских военных получили ранения. Сейчас их жизням ничего не угрожает.
Источник: УНН