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Разведка: на Донбассе за прошедшие сутки уничтожили одного боевика

Разведка: на Донбассе за прошедшие сутки уничтожили одного боевика

КИЕВ. 17 июня. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий подразделениями Объединенных сил было уничтожено одного боевика. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"По данным разведки, за минувшие сутки был уничтожен один оккупант", - сказал Мотузяник.

Напомним, за минувшие сутки боевики 27 раз вели прицельный огонь по подразделениям ВСУ на Донбассе, в результате чего украинские военные были вынуждены в 9 случаях огонь.

Двое украинских военных получили ранения. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики
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