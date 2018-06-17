Минобороны: с начала суток боевики на Донбассе продолжили обстрелы позиций ВСУ

КИЕВ. 17 июня. УНН. С полуночи и по состоянию на 9:00 противник совершил несколько прицельных обстрелов наших оборонительных укреплений. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

“В основном это были провокационные обстрелы с применением крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Эти враждебные провокации фиксировались вблизи Гнутово и Павлополя. Отмечу, что украинские защитники надежно держат оборону и подавляют враждебную огневую активность, применяя штатное пехотное вооружение”, - сказал Мотузяник.

Он отметил, что с начала суток потерь среди наших защитников нет.

Напомним, за минувшие сутки боевики 27 раз вели прицельный огонь по подразделениям ВСУ на Донбассе.