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Полиция квалифицировала как умышленное убийство взрыв автомобиля в Черкассах

Полиция квалифицировала как умышленное убийство взрыв автомобиля в Черкассах

КИЕВ. 17 июня. УНН. По факту взрыва автомобиля в Черкассах, в результате которого погиб водитель, открыто уголовное производство. Об этом сообщили УНН в полиции Черкасской области.

"По факту происшествия открыто уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сказали в полиции.

Напомним, в субботу 16 июня около 7:00 утра в Черкассах взорвался автомобиль Mercedes. Его водитель впоследствии скончался в больнице.

Местные СМИ сообщают, что погибшим был местный бизнесмен, однако в полиции эту информацию не прокомментировали, сославшись на то, что это личные данные.

Источник: УНН
Теги: взрыв, полиция, Черкассы и Черкасская область, автомобиль
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