Новости: Киев
Воскресенье, 17 июня 2018, 14:35 • Ирина Матюшенко • 4605
В центре Киева открыли движение по улицам после "Марша равенства"
КИЕВ. 17 июня. УНН. Движение по улицам в центре столицы открыли после проведения там "Марша равенства". Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
"Движение транспорта по улицам Большая Васильковская, Владимирская, Богдана Хмельницкого и Льва Толстого и на бульваре Тараса Шевченко восстановлено", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в связи с проведением массовых мероприятий в Киеве 16 июня с 18:00 было перекрыто движение транспорта в центре столицы.
Напомним, все станции киевского метро возобновили работу после "Марша равенства".
Источник: УНН