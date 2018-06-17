В центре Киева открыли движение по улицам после "Марша равенства"

КИЕВ. 17 июня. УНН. Движение по улицам в центре столицы открыли после проведения там "Марша равенства". Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.

"Движение транспорта по улицам Большая Васильковская, Владимирская, Богдана Хмельницкого и Льва Толстого и на бульваре Тараса Шевченко восстановлено", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в связи с проведением массовых мероприятий в Киеве 16 июня с 18:00 было перекрыто движение транспорта в центре столицы.

Напомним, все станции киевского метро возобновили работу после "Марша равенства".