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Трое детей на Закарпатье устроили погром на кладбище

Трое детей на Закарпатье устроили погром на кладбище

КИЕВ. 17 июня. УНН. В Закарпатской области трое малолетних детей совершили погром на кладбище. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Закарпатской области, передает УНН.

"Вчера, около 21:00, на линию "102" поступило сообщение от жителя с.Буковинка, что в Мукачевском районе, о том, что неизвестные вандалы повредили памятники на кладбище", - говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские следственно-оперативной группы Мукачевского отделения выяснили обстоятельства и установили лиц, причастных к совершенному. Выяснилось, что трое местных детей в возрасте 7 и 8 лет играли без присмотра взрослых на кладбище. Дети признались, что это они перевернули мраморные вазы с памятника и разбросали венки и лампадки на могилах.

По данному факту в полиции начали расследование по ч.1 ст.297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины. В то же время в полиции отметили, что уголовное производство будет закрыто из-за недостижения возраста уголовной ответственности детьми, причастными к совершенному.

С родителями малолетних школьников в полиции проведут профилактические беседы и привлекут их к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Как сообщал УНН, в результате взрыва неизвестного предмета в автомобиле в Святошинском районе Киева пострадали четверо детей.

Источник: УНН
Теги: дети, Закарпатье
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