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Принц Камбоджи с супругой попал в ДТП: женщина погибла

Принц Камбоджи с супругой попал в ДТП: женщина погибла

КИЕВ. 17 июня. УНН. Камбоджийский принц Нородом Ранарит вместе с женой Оук Пхалла попал в ДТП, его супруга погибла, передает УНН со ссылкой на Xinhua.

Авария произошла в 9:00 по местному времени, когда такси, направляющееся в противоположном направлении, врезалось в машину принца.

Жена принца скончалась в 12:23 по местному времени из-за тяжелых травм. 74-летний принц был доставлен в больницу.

Пять пассажиров в такси тоже получили ранения.

Как сообщал УНН, в Нигерии в результате ДТП погибли 11 подружек невесты.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Камбоджа
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