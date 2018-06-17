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Более 30 человек погибли в результате атаки смертников в Нигерии

Более 30 человек погибли в результате атаки смертников в Нигерии

КИЕВ. 17 июня. УНН. Двое террористов-смертников взорвали себя на северо-востоке Нигерии, погибли не менее 31 человек, передает УНН со ссылкой на DW.

Как отмечается, в ночь на воскресенье, 17 июня, двое смертников взорвали себя на северо-востоке Нигерии. Напавшие, которые, вероятно, принадлежат к исламистам "Боко Харам", убили по меньшей мере 31 человек.

"В городе Дамбоа были две атаки смертников, также обстрел из гранатомета, который привел к взрывам. Погиб 31 человек, немало раненых", - отметил лидер местного ополчения Бабакура Коло.

Напомним, число жертв взрыва в Афганистане возросло до 36 человек.

Источник: УНН
Теги: взрыв, Нигерия
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