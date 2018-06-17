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Партию сигарет в восьми чемоданах пытались поездом переправить в Польшу

Партию сигарет в восьми чемоданах пытались поездом переправить в Польшу

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Восемь больших чемоданов, упакованных тысячами пачек сигарет, обнаружили сегодня пограничники Львовского отряда на границе с Польшей. Об этом сообщает отдел коммуникации Государственной пограничной службы, передает УНН.

“Товар погранично-таможенная группа нашла в межпотолочном пространстве четырех санузлов вагонов поезда ”Киев-Перемышль“, - говорится в сообщении.

Владельцев чемоданов с сигаретами без акцизных марок обнаружено не было. Всего правоохранители насчитали 6060 пачек табачных изделий. Они будут переданы работникам ГФС.

Напомним, 9 июня, в рамках совместной специальной пограничной операции “Граница-2018”, пограничники Черновицкого отряда помешали перемещению в Румынию 16 ящиков контрабандных табачных изделий.

Источник: УНН
Теги: Польша, поезд, сигареты
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