Евродепутат Хармс заявила, что ей звонили с фейкового номера якобы от АП

КИЕВ. 17 июня. УНН. Евродепутат Ребекка Хармс подтвердила, что ее дезинформировали о подготовке проекта закона о правах ЛГБТ-сообществ в Украине через фейковый номер телефона и электронную почту якобы Администрации Президента. Об этом она написала в Twitter, передает УНН.

"Меня и мой офис дезинформировали по подготовке законопроекта о равных правах, используя сфабрикованный номер телефона и адрес электронной почты, которые выдавались за главу Администрации Президента. Это мой собственный опыт столкновения с информационной войной, которая продолжается", - написала Р.Хармс.

В то же время она подчеркнула, что это инцидент не влияет на тот факт, что проведенный сегодня в Киеве "Марш равенства" является важным успехом для Украины в продвижении гражданских прав и равноправия украинцев.

Напомним, Р.Хармс после "Марша равенства" в Киеве заявила, что ей утром позвонили из Администрации Президента и сообщили, что "Президент П.Порошенко не только поддерживает "Марш равенства", но и намерен на следующей неделе подать проект закона о равных правах".

Впоследствии в Администрации Президента заявили, что не делали подобных заявлений, а евродепутата, вероятно, кто-то разыграл.