Австрия требует объяснений от Берлина по поводу многолетнего шпионажа

КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент Австрии Александер ван дер Беллен и канцлер Себастьян Курц потребовали от Берлина объяснений по поводу многолетней шпионской деятельности со стороны немецкой Федеральной разведывательной службы Германии (BND), которая велась на австрийской территории, передает УНН со ссылкой на DW.

"Масштаб слежки был грандиозным", - заявил Курц на совместной с Ван дер Беллен пресс-конференции.

Президент Австрии отметил, что "шпионаж за дружественными странами является не только нетипичным и нежелательным, но и неприемлемым". Официальная Вена теперь ожидает информацию от Берлина о том, за кем именно велась слежка и когда она была прекращена. Курц отметил, что необходимо также убедиться, что она действительно прекращена. По его словам, если данные были сохранены, их необходимо удалить.

Австрийские издания ранее в этот день обнародовали информацию о том, что BND занималась шпионажем на территории Австрии: слежка велась как за австрийскими учреждениями и фирмами, так и за международными организациями и посольствами, расположенными в Вене. По данным издания, с 1999 по 2006 год в поле зрения немецкой спецслужбы находились почти две тысячи стационарных телефонных номеров, факсов, номеров мобильной связи, адресов электронной почты на территории Австрии.

Среди международных организаций, деятельность которых интересовала BND, в частности ОБСЕ, ОПЕК и МАГАТЭ, штаб-квартиры которых расположены в Вене. Слежка также велась за подразделениями ООН, 75 посольствами, а также за рядом подозреваемых в терроризме лиц и торговцев оружием, сообщил журнал Profil.

Как сообщал УНН, в Норвегии обнаружили шпиона ФСБ.