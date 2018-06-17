В Греции около 500 человек протестовали против подписания соглашения с Македонией

КИЕВ. 17 июня. УНН. Около 500 демонстрантов пытались подойти к месту подписания соглашения между Греций и Македонией о переименовании последней, передает УНН со ссылкой на AFP.

Около 500 греческих демонстрантов, размахивая флагами Греции, пытались приблизиться к месту, где проходила церемония подписанияс соглашения о смене названия Македонии.

Однако их окружила полиция недалеко от маленькой деревни Писодери, примерно в 25 километрах от места события.

Правоохранители блокировали сельскую дорогу, ведущую к озеру, а на горных склонах они использовали шумовые гранаты и слезоточивый газ против демонстрантов.

По словам представителей службы здравоохранения, женщину ударили по голове камнем, а у мужчины возникли проблемы с дыханием.

Напомним, 17 июня Афины и Скопье подписали предварительное соглашение о переименовании Македонии на "Республика Северная Македония".