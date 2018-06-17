В течение дня боевики трижды обстреливали украинские позиции на Донбассе

КИЕВ. 17 июня. УНН. В течение дня боевики трижды открывали огонь по позициям украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

"В течение текущих суток, 17 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Российско-оккупационные войска 3 раза нарушали режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

В частности, противник с 7 утра до 18 часов один раз открывал провокационный огонь из стрелкового оружия по украинским позициям близ населенного пункта Лебединский, что на мариупольском направлении.

Объединенные силы на провокации врага не отвечали. В эти сутки потерь не зафиксировано.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики 27 раз вели прицельный огонь по подразделениям ВСУ на Донбассе.