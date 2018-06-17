Авария поезда в Казахстане: число пострадавших возросло до 14 человек

КИЕВ. 17 июня. УНН. В результате схода вагонов пассажирского поезда в Казахстане пострадали 14 человек. Об этом сообщает компания "Казахстанские железные дороги", передает УНН.

“В результате схода вагонов пассажирского поезда №10 пострадало 14 человек. Трое человек находится в Шуйской районной больнице , 11 — в Шуйской городской больнице”, — сказано в сообщении.

Сообщается, что поезд, который следовал из Астаны в Алматы, был сформирован из вагонов производства Крюковского и Тверского вагоностроительных заводов 2012-2014 годов выпуска.

Также отметим, как сообщают местные издания, причиной схода с рельсов пассажирского поезда могло стать искривление пути.

По факту крушения пассажирского поезда в Казахстане возбудили уголовное дело.

Напомним, 17 июня в Казахстане сошел с рельсов пассажирский поезд. Сообщалось, что один человек (подросток) погиб и еще трое травмированы.