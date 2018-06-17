Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 17 июня 2018 21:17
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В Омеляна услышали коллектив: директора "Украэроруха" готовятся уволить (документ)
В Омеляна услышали коллектив: директора "Украэроруха" готовятся уволить (документ)
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
3030
Версия для печати

Авария поезда в Казахстане: число пострадавших возросло до 14 человек

Авария поезда в Казахстане: число пострадавших возросло до 14 человек

КИЕВ. 17 июня. УНН. В результате схода вагонов пассажирского поезда в Казахстане пострадали 14 человек. Об этом сообщает компания "Казахстанские железные дороги", передает УНН.

“В результате схода вагонов пассажирского поезда №10 пострадало 14 человек. Трое человек находится в Шуйской районной больнице , 11 — в Шуйской городской больнице”, — сказано в сообщении.

Сообщается, что поезд, который следовал из Астаны в Алматы, был сформирован из вагонов производства Крюковского и Тверского вагоностроительных заводов 2012-2014 годов выпуска.

Также отметим, как сообщают местные издания, причиной схода с рельсов пассажирского поезда могло стать искривление пути.

По факту крушения пассажирского поезда в Казахстане возбудили уголовное дело.

Напомним, 17 июня в Казахстане сошел с рельсов пассажирский поезд. Сообщалось, что один человек (подросток) погиб и еще трое травмированы. 

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.