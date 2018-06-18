Израиль нанес удары в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров

КИЕВ. 17 июня. УНН. Израильский самолет нанес в воскресенье удары по автомобилю и оборудованию группы радикалов, которые запускали с сектора Газа через границу наполненные гелием воздушные шары с прикрепленными горящими предметами. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает УНН.

“После совершения выстрелов в сторону группы палестинцев, занятых в южной части сектора Газы запуском воздушных шаров с прикрепленными горящими предметами, самолет ВВС Израиля нанес удары по оборудованию, которое они использовали, а также по их автомобилю”, — указали военные в распространенном коммюнике. Информации о пострадавших в результате этих ударов пока не поступало.

В ночь на воскресенье израильский беспилотник нанес удар в секторе Газа по автомобилю лидера одного из отрядов радикалов, которые занимались запуском горящих воздушных змеев и наполненных гелием шаров в сторону Израиля. “Это теракты, которые подвергают опасности жителей южных районов Израиля”, — подчеркнули тогда в армии и добавили, что считают правящую в палестинском приморском анклаве с 2007 года движение ХАМАС “ответственным за все, что происходит на территории сектора Газы”.

Напомним, количество жертв столкновений на границе Израиля с сектором Газа (начиная от 30 марта текущего года) среди палестинского населения превысила 120 человек. Отмечается, что в ходе столкновений пострадали более 13 тыс. 190 человек арабов получили ранения различной тяжести или отравления газом, который использует израильская полиция для разгона демонстрантов. Часть пострадавших доставлена ​​на лечение в Египет, который направил врачей к границе с сектором Газа для приема пострадавших палестинцев. Поводом для протестов стало официальное переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, которое состоялось в понедельник, 14 мая.

Израильская армия уже смогла приспособить недорогие гражданские беспилотники для борьбы с этой угрозой, но не все шары удается перехватить. Ущерб от пожаров, вызванных ими на территории Израиля, по данным СМИ, уже исчисляется миллионами долларов.

Следует отметить, что Сектор Газа — территория на берегу Средиземного моря, которая на востоке и севере граничит с Израилем, а на юго-западе — с Египтом. Длина сектора Газа составляет примерно 40 км, ширина — от 6 до 12 км. Общая площадь — около 360 квадратных километров (Киев — 836 км²). Населения по оценке ЦРУ США, в июле 2017 года 1 795183 человек. Плотность населения составляет примерно 5045 человек на квадратный километр. Уровень безработицы среди молодежи, по данным ООН, около 45%. Электричество работает только несколько часов в день. Не хватает питьевой воды. Согласно отчетам UNRWA, сектор в состоянии гуманитарного кризиса. С 2007 года сектор находится в полной блокаде со стороны как Израиля (в том числе и с моря), так и Египта.

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в среду осудила Израиль за непропорциональное применение силы против участников массовых выступлений на границе сектора Газы и распорядилась изучить варианты предоставления международной защиты палестинцам. Соответствующая резолюция принята большинством голосов.