Более 10 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Бангладеш

КИЕВ. 17 июня. УНН. По меньшей мере 11 человек погибли и ещё восемь пострадали в результате лобового столкновения автобуса с пассажирами с небольшим грузовиком в Бангладеш. Об этом в воскресенье сообщило агентство “Xinhua” со ссылкой на представителя полиции, передает УНН.

По данным агентства, инцидент произошел в субботу вечером в 360 км к юго-западу от Дакки.

Пострадавшие были доставлены в местные больницы, некоторые из них получили тяжелые травмы.

Что послужило причиной столкновения, на данный момент неизвестно.

Напомним, в ночь на воскресенье, 1 апреля, в округе Гопалгандж в центральной части Бангладеш произошла дорожно-транспортное происшествие, в результате которого восемь человек погибли, а 26 пострадали.