Действующие чемпионы мира потерпели поражение на старте ЧМ-2018

КИЕВ. 18 июня. УНН. Мексика одержала историческую победу в своем стартовом матче на чемпионате мира ФИФА-2018. На стадионе “Лужники” мексиканцы переиграли своего соперника по группе F — действующего чемпиона мира сборную Германии со счетом 1:0, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.

План Хуана Карлоса Осорио не дал осечки: “трехцветные” полностью отдали инициативу сопернику, отвечая острыми контратаками, и именно после одного из таких выпадов игрок голландского “ПСВ” Ирвинг Лосано отправил мяч в сетку ворот немцев.

После пропущенного мяча подопечные Йоахима Лева усилили давление на ворота соперника, и Тони Кроос был близок к успеху, но после его удара со штрафного мяч попал в перекладину. Немцы атаковали весь матч, но так и не сумели распечатать ворота мексиканцев.

Стоит отметить, что впервые в своей истории сборная Германии проиграла свой стартовый матч на мировом первенстве в ранге действующего чемпиона мира. На ЧМ-1958 немцы обыграли Аргентину 3:1, на ЧМ-1978 сыграли вничью с Польшей 0:0, а на ЧМ-1994 выиграли у Боливии 1:0.