Украинские боксеры завоевали ряд медалей на турнире в Грузии

КИЕВ. 18 июня. УНН. Совместим двухнедельный сбор Национальных сборных команд Украины и Грузии закончился международным турниром с участием представителей шести стран, который в эти дни проходил в Тбилиси, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

Согласно итоговыхм результатам Национальная сборная Украины получила 15-ть наград, среди которых 5 “золотых” (завоевали Назар Куротчин, Дмитрий Замотаев, Александр Меленюк, Александр Хижняк, Виктор Выхрист), 4-х “серебряные” (Олег Чулячеев, Юрий Шестак, Ярослав Самофалов, Константин Пинчук) и 6-ть (Ростислав Белостоцкий, Владислав Ветошкина, Мгер Оганисян, Денис Песоцкий, Валерий Харламов и Рамазан Муслимов).

Примечательно, что лидер сборной Украины в весе до 75 кг Александр Хижняк был признан “Лучшим боксером турнира”.

Добавим также, кроме нашей команды и хозяев турнира, участие в соревнованиях принимали также сборные Азербайджана, Беларуси, Армении и России.