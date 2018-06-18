Нетаньяху заявил о предотвращении терактов в Тель-Авиве и Иерусалиме

КИЕВ. 18 июня. УНН. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о том, что израильским спецслужбам удалось нейтрализовать очаг палестинского исламистского движения ХАМАС, который готовил теракты в Иерусалиме и Тель-Авиве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение политика в Facebook.

По его словам, в операции приняли участие полиция, служба общей безопасности и армия Израиля. Нетаньяху уточнил, что очаг ХАМАС был нейтрализован в Наблусе.

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Израильский премьер отметил, что члены группировки готовили в Иерусалиме и Тель-Авиве атаки смертников. Нетаньяху добавил, что ХАМАС пытается осуществлять атаки на Израиль как из сектора Газа, так и Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега Иордана). Он подчеркнул, что израильские спецслужбы будут продолжать поддерживать контроль над всей территорией к западу от реки Иордан.

Следует отметить, что Сектор Газа - территория на берегу Средиземного моря, которая на востоке и севере граничит с Израилем, а на юго-западе - с Египтом. Длина сектора Газа составляет примерно 40 км, ширина - от 6 до 12 км. Общая площадь - около 360 квадратных километров (Киев - 836 км²). Населения по оценке ЦРУ США, в июле 2017 1795183 человек. Плотность населения составляет примерно 5045 человек на квадратный километр. Уровень безработицы среди молодежи, по данным ООН, около 45%. Электричество работает только несколько часов в день. Не хватает питьевой воды. Согласно отчетам UNRWA, сектор в состоянии гуманитарного кризиса. С 2007 года сектор находится в полной блокаде со стороны как Израиля (в том числе и с моря), так и Египта.

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в среду осудила Израиль за непропорциональное применение силы против участников массовых выступлений на границе сектора Газы и распорядилась изучить варианты предоставления международной защиты палестинцам. Соответствующая резолюция принята большинством голосов.