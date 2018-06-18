Украинский боксер успешно провел в Киеве защиту титула чемпиона мира

КИЕВ. 18 июня. УНН. Непобедимый боксер из Днепра Артем Далакян (17-0, 12 КО) защитил в Киеве титул чемпиона мира WBA в легчайшем весе, победив техническим нокаутом в восьмом раунде претендента из Таиланда Сиричайа Тайена (50-4, 35 КО), информирует УНН со ссылкой на промоутерскую компанию Union boxing promotion.

Далакян, благодаря боксерской школе и класса, с первого раунда начал диктовать ход поединка. Работа на дистанции и полное преимущество в скорости и технике дали о себе знать — уроженец Днепра 8 раундов избивал соперника, трижды отправив того в нокдаун.

Бой закончился за 4 секунды до окончания восьмого раунда, когда рефери остановил одностороннее избиение претендента.

Напомним, что Далакян вошел в топ-5 боксеров свои веса за версию ESPN.