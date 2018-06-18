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Ядерные государства продолжают модернизировать системы ядерного оружия - Стокгольмский институт

Ядерные государства продолжают модернизировать системы ядерного оружия - Стокгольмский институт

КИЕВ. 18 июня. УНН. Общее количество единиц ядерного оружия сокращается, в то же время все без исключения ядерные государства занимаются его модернизацией, поскольку не готовы в ближайшем будущем отказаться от него. Эти выводы содержатся в очередном докладе о положении с ядерными вооружениями, опубликованном в понедельник Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира, информирует УНН.

Согласно его данным, на начало 2018 девять ядерных держав — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР — владели 14 тыс. 465 единицами ядерного оружия, что на 470 единиц меньше соответствующего показателя на начало 2017 (14 тыс. 935).

Сокращение произошло благодаря США и России, на которые приходится 92% всех ядерных боеприпасов и продолживших снижать их количество в соответствии с подписанным в 2010 году Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Авторы доклада отмечают, что, несмотря на некоторое сокращение своих арсеналов, и США, и Россия осуществляют программы по замене и модернизации ядерных боеголовок и средств их доставки (ракетных и авиационных), а также мощностей по их производству.

Напомним, американское аналитическое издание по военно-политической тематике The National Interest составило список из пяти подводных лодок, которые имеют смертоносный потенциал и являются самыми опасными субмаринами в мире. Среди пяти подводных лодок, вошедших в список, оказались три российских судна. Одной из лучших субмарин была названа атомная подводная лодка четвертого поколения проекта 955 “Борей”, оснащена 16 баллистическими ракетами “Булава”. Издание отмечает, что каждая из ракет несет до десяти ядерных боеголовок с дальностью поражения до 8 тыс. км.

Источник: УНН
Теги: ядерное оружие
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