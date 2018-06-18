Израиль поразил девять целей ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных змеев

КИЕВ. 18 июня. УНН. Израильские истребители атаковали в понедельник девять принадлежащих ХАМАС целей в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров и змеев на территорию еврейского государства с целью поджога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распространенное пресс-службой Армии обороны Израиля заявление.

“Некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удары по девяти объектам в двух военных лагерях и на базе по производству боеприпасов, принадлежащих террористической организации ХАМАС в северной части сектора Газы, — говорится в документе. — Удары проводились в ответ на запуск в сторону Израиля воздушных змеев и воздушных шаров с закрепленными горящими предметами и устройствами. Это террористические акты, которые угрожают жителям юга Израиля и наносят значительный ущерб сельскохозяйственным районам Израиля”.

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“В последние дни Армия обороны Израиля многократно предупреждала о недопустимости таких атак, армия открывала предупредительный огонь по группам, запускающих горящие шары и змеев, а также наносила удары по их автомобилям и используемой инфраструктуре”, — продолжили военные. “Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за все, что происходит в секторе Газа”, — добавили в армии, отметив, что “полны решимости продолжать действовать с растущей интенсивностью против подобных терактов, используя весь набор имеющихся возможностей”.

Радикалы начали запускать горящих воздушных змеев и шары в сторону Израиля во время массовой акции протеста, получившей название “Марш возвращения”. Израильская армия уже смогла приспособить недорогие гражданские беспилотники для борьбы с этой угрозой, но не все шары удается перехватить. Ущерб от пожаров, вызванных ими на территории Израиля, по данным СМИ, уже исчисляется миллионами долларов.

Напомним, количество жертв столкновений на границе Израиля с сектором Газа (начиная от 30 марта текущего года) среди палестинского населения превысила 120 человек. Отмечается, что в ходе столкновений пострадали более 13 тыс. 190 человек арабов получили ранения различной тяжести или отравления газом, который использует израильская полиция для разгона демонстрантов. Часть пострадавших доставлена ​​на лечение в Египет, который направил врачей к границе с сектором Газа для приема пострадавших палестинцев. Поводом для протестов стало официальное переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, которое состоялось в понедельник, 14 мая.