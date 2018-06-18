Brent торгуется ниже 73 долл. за баррель

КИЕВ. 18 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в понедельник утром упали в цене до 72,77 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:13, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,91%.

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При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 63,83 доллара за баррель, потеряв 1,89%.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.