Новости: Экономика
Понедельник, 18 июня 2018, 08:14 • Юлия Шрамко • 4965
Brent торгуется ниже 73 долл. за баррель
КИЕВ. 18 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в понедельник утром упали в цене до 72,77 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:13, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,91%.
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При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 63,83 доллара за баррель, потеряв 1,89%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.
Источник: УНН