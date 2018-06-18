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Закрытое из-за боевиков КПВВ "Майорское" возобновило работу

Закрытое из-за боевиков КПВВ "Майорское" возобновило работу

КИЕВ. 18 июня. УНН. Контрольный пункт въезда-выезда на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил "Майорское" возобновил работу в понедельник утром. Об этом УНН сообщили в пресс-центре ООС.

"Сегодня, 18 июня, возобновлена ​​работа КПВВ "Майорское". Этот контрольно-пропускной пункт, как и все остальные в районе проведения операции Объединенных сил, работает в штатном режиме", - сообщили в штабе.

При этом, по данным Госпогранслужбы, утром на въезд и выезд в КПВВ "Майорское" находились 15 и 5 транспортных средств соответственно.

Напомним, в связи с тем, что боевики на Донбассе прекратили с 16 июня работу контрольного пункта въезда-выезда со стороны Горловки, работа КПВВ "Майорское" приостанавливалась.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ООС
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