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В Нидерландах автомобиль въехал в толпу на музыкальном фестивале

В Нидерландах автомобиль въехал в толпу на музыкальном фестивале

КИЕВ. 18 июня. УНН. Фургон наехал на людей на музыкальном фестивале в Нидерландах в понедельник утром, один человек погиб, трое ранены. Об этом со ссылкой на полицию сообщает Reuters, передает УНН.

Инцидент произошел на концерте PinkPop, популярном фестивале, который проходит в провинции Лимбург на юге Нидерландов.

В заявлении полиции говорится, что водитель на фургоне скрылся с места происшесвия и его ищут.

Также полицейские сообщили, что улица, где произошел инцидент, - один из двух выходов с места проведения фестиваля - была закрыта для расследования.

Напомним, 19 велогонщиков пострадали в результате столкновения с автомобилем в Бельгии.

Источник: УНН
Теги: фестиваль, Нидерланды
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