В Одессе женщина упала с моста: нашли предсмертную записку

КИЕВ. 18 мая. УНН. Женщина упала с железнодорожного моста в Одессе. В ее вещах нашли предсмертную записку. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Одесской области, передает УНН.

"Полицейские проводят проверку по факту получения телесных повреждений женщиной, которая упала с железнодорожного моста. Событие имело место на улице Люстдорфская дорога", - отметили в полиции.

Женщину доставили в городскую клиническую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

"С целью выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работает следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции Малиновского отделения полиции в городе Одесса. Правоохранители проверяют основную версию - попытка совершения женщиной самоубийства, так как в ее вещах находилась предсмертная записка", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, в Хмельницкой области студент упал с пешеходного моста на контактную сеть и получил электротравму.