В Польше туристический автобус попал в ДТП: двое погибли, 16 травмированы

КИЕВ. 18 июня. УНН. В Польше туристический автобус попал в ДТП, погибли два человека и еще 16 травмированы. Об этом сообщает RMF24, передает УНН.

ДТП произошло в Константиново Куявско-Поморского воеводства на трассе 91. Автобус по неизвестным пока причинам выехал сначала на встречную полосу, а затем съехал в кювет.

В результате ДТП погибли два человека, еще 16 травмированы. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии. На месте работают спасатели.

Отмечается, что это был экскурсионный автобус частной компании.

Как сообщал УНН, в Ровенской области шестеро детей пострадали в ДТП.