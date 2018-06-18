У морского побережья Одесской области пронесся смерч

КИЕВ. 18 июня. УНН. Вечером воскресенья, 17 июня, в Одесской области возле села Приморское на побережье Черного моря пронесся смерч. Об этом сообщил в Facebook глава Килийского горсовета Павел Бойченко, передает УНН.

“Килийский район. Село Приморское. Смерч”, — говорится в подписи к видео.

Как сообщается, в Одесской области, вблизи села Приморское, отдыхающие на пляже заметили смерч. Фотографии и видео явления опубликовал на своей странице в соцсети председатель Килийской ОТО Павел Бойченко.

На фотографиях видно, как отдыхающие на пляже наблюдают приближение смерча в прибрежной зоне села Приморское Килийского района Одесской области.

В комментариях под своим постом Бойченко отметил, что жертв и разрушений нет.

Ранее очевидцы в Кривом Роге сфотографировали смерч.

Водяной смерч — это воронкообразный воздушно-водяной вихрь высотой до 1,5 км, который вытягивается от грозового облака к поверхности воды в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. В отличие от классического смерча, водяной смерч существует всего 15-30 минут, намного меньше в диаметре, скорость движения и вращения ниже в два-три раза.