Председатель сельсовета предстанет перед судом за взятку 8 тысяч долларов

КИЕВ. 18 июня. УНН. Белгород-Днестровская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя сельского совета в Татарбунарском районе, подозреваемого во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

“В Одесской области председатель сельсовета будет отвечать в суде за получение 8 тыс долларов США неправомерной выгоды”, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, председателя сельсовета разоблачили непосредственно во время совершения правонарушения в феврале 2018 года сотрудники прокуратуры совместно с работниками Управления защиты экономики в Одесской области.

Так, руководитель органа местного самоуправления требовал и получил от гражданина 8 тыс долларов США неправомерной выгоды.

Указанные средства чиновник сельсовета получил за содействие в заключении договора долгосрочной аренды земельного участка площадью 0,20 га под размещение газовой автозаправочной станции.

По ходатайству прокуратуры подозреваемого чиновника отстранили от занимаемой должности.

Как отмечается, досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Татарбунарского отдела полиции.

Напомним, СБУ задержала руководителя ГСЧС в Днепропетровской области на взятке 40 тысяч гривен.