Первые конкурсы по малой приватизации состоятся уже в начале июля - МЭРТ

КИЕВ. 18 июня. УНН. Первые конкурсы в системе ProZorro.Продажи могут начаться по малой приватизации уже в начале июля. Об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, передает корреспондент УНН.

"Все идет по плану. На прошлой неделе были обнародованы порядки проведения малой приватизации. На этой неделе начинается аккредитация площадок, которые используются в системе ProZorro.Продажи. Если все будет по плану, то в конце июня или в начале июля мы увидим в системе первые конкурсы", - сказал он.

Напомним, в начале июня в Минэкономразвития заявили, что Украина полностью готова к запуску малой приватизации.

Ранее Фонд государственного имущества утвердил перечни объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. В список попали около 600 объектов.