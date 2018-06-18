Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 18 июня 2018 12:25
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В этом году не исключено продажу нескольких предприятий в рамках большой приватизации - Нефедов
В этом году не исключено продажу нескольких предприятий в рамках большой приватизации - Нефедов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
3690
Версия для печати

Первые конкурсы по малой приватизации состоятся уже в начале июля - МЭРТ

Первые конкурсы по малой приватизации состоятся уже в начале июля - МЭРТ

КИЕВ. 18 июня. УНН. Первые конкурсы в системе ProZorro.Продажи могут начаться по малой приватизации уже в начале июля. Об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, передает корреспондент УНН.

"Все идет по плану. На прошлой неделе были обнародованы порядки проведения малой приватизации. На этой неделе начинается аккредитация площадок, которые используются в системе ProZorro.Продажи. Если все будет по плану, то в конце июня или в начале июля мы увидим в системе первые конкурсы", - сказал он.

Напомним, в начале июня в Минэкономразвития заявили, что Украина полностью готова к запуску малой приватизации.

Ранее Фонд государственного имущества утвердил перечни объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. В список попали около 600 объектов.

Источник: УНН
Теги: приватизация, Минэкономразвития
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.