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Ливень в Виннице затопил улицы и повалила деревья

Ливень в Виннице затопил улицы и повалила деревья

фотогалерея

КИЕВ. 18 июня. УНН. Мощный ливень прошел в Виннице, из-за чего улицы города превратились в реки. Также непогода повалила деревья. Соответствующие фото и видео опубликовал пользователь Facebook Станислав Нижник-Оскольский на своей странице в соцсети, передает УНН.

Так, по кадрам опубликованных видео видно, что ливень затопил улицы города.

"Не плыл по такой дороге ни разу, глубина местами - до сантиметров 70", - уточнил пользователь.

Кроме того, непогода повалила деревья.

В то же время, по прогнозу Укргидрометцентра, 18 июня в Винницкой области ожидается гроза.

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Напомним, в Одесской области возле села Приморское на побережье Черного моря пронесся смерч.

Источник: УНН
Теги: Винница и Винничина, непогода, потоп
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