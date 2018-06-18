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В Винницкой области пьяный мужчина попал под поезд

В Винницкой области пьяный мужчина попал под поезд

КИЕВ. 18 июня. УНН. В Винницком районе вчера вечером нетрезвый 51-летний мужчина попал под колеса поезда. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области, передает УНН.

"Около 19:00 в с. Сосонка, пересекая железнодорожные пути, под колеса пассажирского поезда "Хмельницкий - Винница" попал пешеход", - говорится в сообщении.

Мужчина в нетрезвом состоянии переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Он не реагировал на сигналы машиниста поезда.

С многочисленными травмами в тяжелом состоянии пострадавшего доставили в реанимацию.

Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

Напомним, поезд смертельно травмировал 19-летнего парня и 17-летнюю девушку в Полтавской области.

Источник: УНН
Теги: Винница и Винничина, поезд, травма
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