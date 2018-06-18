Рада должна принять законопроект о нацбезопасности до саммита НАТО - Парубий

КИЕВ. 18 июня. УНН. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает, что парламент должен принять законопроект о национальной безопасности до начала саммита НАТО в июле. Об этом он заявил во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

По словам руководителя парламента, профильный комитет по вопросам национальной безопасности и обороны планирует рассмотреть соответствующий законопроект во вторник.

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"По нашей практике, мы сможем приступить к рассмотрению законопроекта и в четверг часов в 11 завершить рассмотрение и выйти на голосование", - отметил глава парламента.

Он добавил, что этот законопроект необходимо принять до саммита НАТО. Напомним, что саммит стран-членов Альянса запланирован на 11-12 июля.